رياضة | خبر صادم لريال مدريد

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تعرض نجم ريال مدريد، الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز، للإصابة في الركبة خلال تدريبات منتخب بلاده والذي يستعد لخوض مباراتين وديتين.

وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية، أنه هناك الكثير من القلق بشأن حالة اللاعب، وأوضحت أن كل القلق أن تكون الإصابة على مستوى الرباط الصليبي، وهو ما قد ينهي موسم اللاعب المتألق مؤخراً رفقة ريال مدريد الإسباني في الدوري، والذي يطمح بقوة لحجز مكان أساسي في تشكيل زيدان.

وفي نفس السايق ذكر "راديو كاراكول" الكولومبي : يجب انتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها لكن هناك مخاوف بأن خاميس رودريغيز قد أُصيب على مستوى الرباط الصليبي.

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وخاض خاميس تدريبات تأهيلية مع منتخب بلاده ولكن بشكل خفيف ودقيق بناءً على أوامر الجهاز الفني والطبي، وجاء ذلك عقل عدة أيام من التدريبات المكثفة مع ريال مدريد.

ويعود خاميس رودريجيز إلى المشاركة مع منتخب كولومبيا بعد 135 يوماً على آخر مشاركة له مع المنتخب والتي كانت ضد تشيلي في بطولة كوبا امريكا.

يذكر أن ريال مدريد أعلن الفترة الماضية عن إصابة رودريجيز في ربلة الساق، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى عن فترة غيابه عن الملاعب.

ويستعد منتخب كولومبيا لخوض مبارة ودية أمام بيرو يوم 16 نوفمبر تليها مباراة ضد الإكوادور ، وستقام المباراتان في الولايات المتحدة الامريكية.