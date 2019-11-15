شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات الجولة الـ14 بدورى الجمهورية للناشئين مواليد 2001... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشهد اليوم الجمعة، انطلاق منافسات الجولة الـ14 بدورى الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتى تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء المصرى والإسماعيلى فى قمة كروية بالقناة ومباراة الأهلى وبيراميدز، كما يستضيف الاتحاد السكندرى نادى الزمالك.
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز عريض للزمالك على المصرى برباعية مقابل هدف، فيما خسر الأهلى من المقاولون بهدفين لهدف.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
المصرى x الاسماعيلي
أسوان x مصر المقاصة
وادى دجلة x المقاولون العرب
الأهلى x بيراميدز
إف سى مصر X طلائع الجيش
طنطا x إنبي
الانتاج الحربى x حرس الحدود
الجونة x سموحة
الاتحاد السكندرى x الزمالك
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