شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح الباب أمام رحيل أزارو بسبب فايلر .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادي الاهلي الباب أمام رحيل المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم قناعة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب المغربي الذى لم يحظى بفرصة المشاركة مع المدرب السويسري بشكل مُنتظم خلال المباريات الستة التي قاد فايلر فيها.

وفي هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن فايلر وافق على رحيل آزارو في يناير المقبل من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه يُجيد اللعب على الأطراف ، وشدد المدير الفني للفريق على أنه من الأفضل أن يكون هناك مهاجم اقوى وأفضل من حيث القوة البدنية والرغبة التهديفية من آزارو.

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وقال مصدر في الاهلي إدارة النادي ليس لديها مانع في رحيل آزارو لكن الأزمة حالياً تتمثل في القيمة التسويقية له والتي انخفضت كثيراً خلال الفترة الأخيرة ، وأوضح المصدر أن الاهلي يرغب في وصول عرض جيد من أجل الموافقة عليه لبيع المهاجم المغربي.

ورغم أن الأنجولي جيرالدو مُرشح بقوة للرحيل عن الاهلي في يناير المقبل إلا أن إدارة النادي ترغب في التخلّص من آزارو في الشتاء من أجل التعاقد مع مهاجم أفضل منه لذا بدأت الإدارة الحمراء رحلة "تسويق" اللاعب المغربي والبحث له عن عروض للرحيل.