شكرا لقرائتكم طارق مؤمن فى نهائى العالم للاسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان قد نجح مؤمن في التأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب في نصف النهائي على الألماني سايمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل مؤمن للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.
ويصطدم طارق مؤمن في المباراة النهائية بالنيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا في المباراة النهائية، حيث يطمح البطل المصري لحصد اللقب الأول في تاريخه ببطولة العالم والحفاظ على اللقب لمصر .
وكان طارق مؤمن قد خاض نهائي بطولة العالم الموسم الماضي أمام مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي نجح في حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب مؤمن.
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