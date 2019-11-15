شكرا لقرائتكم طارق مؤمن فى نهائى العالم للاسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا مباراة الدور النهائي ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش والتي انطلقت منافساتها في 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وكان قد نجح مؤمن في التأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب في نصف النهائي على الألماني سايمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل مؤمن للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

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ويصطدم طارق مؤمن في المباراة النهائية بالنيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا في المباراة النهائية، حيث يطمح البطل المصري لحصد اللقب الأول في تاريخه ببطولة العالم والحفاظ على اللقب لمصر .

وكان طارق مؤمن قد خاض نهائي بطولة العالم الموسم الماضي أمام مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي نجح في حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب مؤمن.

وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.