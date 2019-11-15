شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بيراميدز وقمة فى القناة بدورى الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الـ 14 بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها لقاء المصرى والإسماعيلى فى قمة كروية بالقناة ومباراة الأهلي وبيراميدز، كما يستضيف الاتحاد السكندرى نادى الزمالك.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوزا عريضا للزمالك على المصرى برباعية مقابل هدف، فيما خسر الأهلي من المقاولون بهدفين لهدف.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

المصري x الاسماعيلي

أسوان x مصر المقاصة

وادي دجلة x المقاولون العرب

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الأهلي x بيراميدز

إف سي مصر X طلائع الجيش

طنطا x إنبي

الانتاج الحربي x حرس الحدود

الجونة x سموحة

الاتحاد السكندري x الزمالك