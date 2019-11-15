شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يواجه بول كول فى نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان طارق مؤمن قد خاض نهائي بطولة العالم الموسم الماضي أمام مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي نجح في حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب مؤمن.
وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
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