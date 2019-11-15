شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يواجه بول كول فى نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكان البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب في نصف النهائي على الألماني سايمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل مؤمن للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

ويصطدم طارق مؤمن في المباراة النهائية بالنيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا فى المباراة النهائية، ويطمح البطل المصرى لحصد اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم والحفاظ على اللقب لمصر .

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وكان طارق مؤمن قد خاض نهائي بطولة العالم الموسم الماضي أمام مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي نجح في حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب مؤمن.

وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.