شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لزيادة الجماهير فى مباراة منتخب مصر الأولمبى بنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة محاولات كبيرة من أجل حشد الجماهير بشكل أكبر فى مباراة المنتخب الأولمبى فى نصف نهائى البطولة، من خلال تشجيع مراكز الشباب وطلاب الجامعات على الحضور بكثافة فى المباريات المقبلة، خاصة وأن مستوى المنتخب تأثر إيجابيا بحضور الجماهير فى مباريات الدور الأول.
وتأهل المنتخب الأولمبى إلى نصف نهائى البطولة الإفريقية المقامة حاليا فى مصر، ويحتاج إلى مزيد من الدعم الجماهيرى من أجل تحقيق حلم أولمبياد طوكيو 2020 ، حيث يصعد إليها مباشرة أول ثلاثة منتخبات.
يذكر أن مباراة نصف النهائى ستقام يوم 19 نوفمبر الجارى.
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