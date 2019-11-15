الاهلي يحدد 26 نوفمبر للسفر لتونس.. وقرار الكاف يحسم الموعد النهائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة رينيه فايلر علي السفر يوم 26 نوفمبر الجاري إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي يوم 29 الشهر ذاته في إنطلاق دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا. ولم يُحدد الاهلي الموعد النهائي للسفر حيث سيتحدد ذلك في ضوء رغبة النادي التونسي في تأجيل المباراة 24 ساعة لتقام يوم 30 بدلاً من 29 حيث خاطب النجم الساحلي الكاف للحصول على موافقة رسمية بالتأجيل وهو ما سيُحدد موعد سفر الاهلي إلى تونس لخوض اللقاء المرتقب الذى يأتي بعد أيام من عودة الدوري ومواجهة الجونة يوم 25 الجاري في الدوري.

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