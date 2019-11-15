مدرب البرازيل: لا أستطيع النوم قبل مواجهة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - إفي:

أقر مدرب منتخب البرازيلي تيتي الخميس بأنه لا يستطيع "النوم جيدا" قبل مواجهة منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، وأنه غير قادر على وقف التفكير في كيفية "تحييد" لاعب يمتلك "هذا القدر من الإمكانات الاستثنائية".

وقال المدرب البرازيلي "هو لاعب مختلف، يتمتع بإمكانات فنية رائعة. لا يمكن إيقاف لاعب كهذا أبدا. سنحاول تقييده"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عشية ودية الأرجنتين في العاصمة السعودية الرياض.

بالتالي، يجدد تيتي تصريحاته التي أدلى بها خلال النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا حين اعترف، قبل مواجهة الـ(ألبيسيليستي) في نصف النهائي، أن ميسي يحرمه من النوم.

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وذكر "نتحدث عن ميسي، لاعب مميز. حين كنت في كورينثيانز عجزت عن النوم ثلاثة أيام بسبب التفكير في طريقة إحراز نيمار للأهداف (وكان وقتها يلعب بقميص سانتوس)".

ويتواجه المنتخبان الأقوى في أمريكا الجنوبية الجمعة بالمملكة العربية السعودية في النسخة الجديدة من السوبركلاسيكو الأمريكي والتي تشهد عودة الليو ميسي إلى منتخب الأرجنتين بعد ثلاثة أشهر من الإيقاف.

في المقابل، يغيب نيمار عن راقصي السامبا حيث لا يزال يتعافى من إصابته العضلية التي تعرض لها مع منتخب بلاده مؤخرا، بينما يدخل بدلا منه رودريجو جويس الشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي تألق مع ريال مدريد.