رياضة | تعليق ناري من أحمد شوبير على تعثر الفراعنة أمام كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من أحمد شوبير على تعثر الفراعنة أمام كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامى أحمد شوبير، على التعليق على تعثر منتخب مصر، والتعادل المخيب للآمال الذي حققه أمام كينيا بهدف لكل منهما، في افتتاح مشوار الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج ملعب on المذاع عبر فضائية on sport: "العيال كبرت .. والرجالة عجزت".

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وجاء تعليق شوبير بهذه الطريقة مشيرا إلى المستوى المميز للمنتخب الأوليمبى، والذي نجح في الفوز على الكاميرون بنتيجة 2 -1 فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وأشار شوبير إلى أن منتخب مصر الأولمبى أثبت وجوده فى جميع المباريات، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على مستوى المسؤولية، مشيدا بمساندة الجماهير للمنتخب الأولمبى.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جزر القمر يوم الأثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات الكان الإفريقي.