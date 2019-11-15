رياضة | صدمة كبرى لجماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى لجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير فريق برشلونة الإسباني، صدمة كبرى قبل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة والذي ينطلق في يناير القادم.

وقامت تقارير صحفية إسبانية، بالكشف عن موقف برشلونة بخصوص الدخول في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل لإبرام بعض التعاقدات.

وذكرت إذاعة ‘‘sin concesiones‘‘ الكتالونية، فإن برشلونة لن يدخل سوق الانتقالات الشتوي لثلاث أسباب وهي:

1- التوقيع الشتوي عادة لا يفيد النادي، فهناك سوابق سيئة أمثال جيسون موريلو وكيفن برينس بواتينج.

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2- الوضع الاقتصادي لا يسمح باستثمارات وتعاقدات كبيرة في منتصف الموسم.

3- سوف يتم الرهان على شباب الاكاديمية في اللاماسيا، أمثال ريكي بويغ ورونالدو أراوخو.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا مناصفة مع ريال مدريد في الموسم الجاري، كما أنه يحتل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا.