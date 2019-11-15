رياضة | ريال مدريد وبرشلونة ينتظران ساعة الصفر في قلعة مانشستر لجني الغنائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة ينتظران ساعة الصفر في قلعة مانشستر لجني الغنائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب ناديي ريال مدريد وبرشلونة الأوضاع داخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للإنقضاض على أحد نجوم الفريق والتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة، في إطار خطة الناديين لتدعيم صفوفهما بصفقات قوية في المرحلة القادمة.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة يخططان لخطف أحد نجوم مانشستر سيتي خلال الفترة القادمة، حيث يحاول كلاهما استغلال الفترة السيئة التي يعيشها اللاعب داخل النادي الإنجليزي لمحاولة استقطابه للإنضمام لصفوف أحدهما في فترة الانتقالات المقبلة.

ويوجه عملاقي الكرة الاسبانية أنظارهما صوب البرتغالي برناردو سيلفا، حيث يفكر اللاعب في الرحيل عن مانشستر سيتي في الفترة المقبلة، بسبب عدم شعوره بالراحة ضمن صفوف كتيبة المدرب بيب جوارديولا، ويترقب الناديين الاسبانيين التأكد من رغبة اللاعب في الرحيل رسميًا لتقديم عرضًا لضمه.

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وذكرت الصحيفة الاسبانية أن "سيلفا" لاعب مميز وصفقة مثالية إذا فاز بها أحد الناديين الاسبانيين ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة برناردو سيلفا قد تكلف برشلونة وريال مدريد 70 مليون يورو تقريبًا حال التحرك بشكل رسمي للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخري أعلن الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا، بعد تغريدة مثيرة للجدل سخر فيها من زميله في الفريق بينجامين ميندي، كما تقرر تغريمه 50 ألف جنيه استرليني.

ومن المنتظر أن يغيب "سيلفا" عن مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.