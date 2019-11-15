شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: الأبيض ليس فى حاجة إلى تعديل عقد مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن النادى الأبيض لن يكون فى حاجة إلى تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الحالى والمنتخب الأولمبى بعد تألقه مع الأخير فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة حالياً فى مصر ما جعل اللاعب محط أنظار شركات التسويق من أجل تسويقه فى الدوريات الأوروبية خلال المرحلة القادمة.

وتابع المصدر ذاته لـ"الخليج 365" إن مصطفى محمد وقع فى بداية الموسم الحالى على عقد يمتد لمدة مدة خمس مواسم ولن يكون هناك حاجة داخل الأبيض إلى تمديد تلك المواسم لتجنب رحيل اللاعب خاصة إنه تم إخطاره إن أي عروض له سيتم النظر فيها فى نهاية الموسم الحالى فى ظل الاعتماد عليه بصفة أساسية لقيادة هجوم الأبيض.

أما عن تقدير اللاعب مالياً بصورة تناسب جهوده منذ عودته للفريق الأبيض هذا الموسم أوضح المصدر ذاته إن إدارة النادى الأبيض تدرس ذلك الموضوع وتقوم بتعديل العقود فى التوقيت المناسب ولا يوجد حاجة داخل الأبيض حالياً لتعديل عقد اللاعب خاصة إن الإدارة البيضاء لديها أولويات فى تعديل عقود عدد آخر من اللاعبين الذى تم وعدهم بذلك منذ الموسم الماضى.