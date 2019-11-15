شكرا لقرائتكم شوقى غريب يحذر عدد من لاعبي المنتخب الاولمبي من الانشغال بالصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، لاعبى المنتخب وعلى رأسهم مصطفى محمد وأسامة جلال وعبد الرحمن مجدى من الإنشغال بوكلاء اللاعبين، والأنباء التى تتردد من وقت لأخر حول وجود مندوبين من أندية أوربية لمتابعة لاعبى المنتخب خلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

وشهدت الأيام الأخيرة تردد أنباء حول حضور مندوبين من أندية ريال مدريد ومانشستر سيتى وبشكتاش التركى مباريات بطولة أمم افريقيا لمتابعة عدد من اللاعبين فى جميع المنتخبات المشاركة ومن بينهم بعض لاعبى المنتخب المصرى مثل مصطفى محمد وعبد الرحمن مجدى ، وعقد شوقى غريب جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالحفاظ على حالة التركيز التى تسيطر عليهم فى المباريات ، خاصة وأن المنتخب لم يحسم تأهله بشكل رسمى لأولمبياد طوكيو 2020، وأن المرحلة المقبلة بعد التأهل إلى نصف النهائى ستكون اكثر صعوبة..

كما نصح المدير الفنى اللاعبين بعدم التفكير فى الاحتراف الخارجى إلا بعد المشاركة فى أولمبياد طوكيو والتى تحظى بمتابعة مندوبى أكبر الأندية الأوربية وهو ما يفتح لهم أبواب الإحتراف فى القارة العجوز