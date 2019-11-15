رياضة | نجم دورتموند يطرق باب الرحيل وبرشلونة يدخل قائمة المهتمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم دورتموند يطرق باب الرحيل وبرشلونة يدخل قائمة المهتمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الجناح الدولي الإنجليزي ونجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني "جادون سانشو" للرحيل عن ناديه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانة أن سانشو تضرر من العقوبات التي وقعت عليه من إدارة النادي الألماني، وأن هذا الموسم قد يكون الأخير له في ملعب "سيحنال إيدونا بارك".

أزمات سانشو

ويعاني سانشو من عدة أزمات مع بوروسيا دوورتموند، بدأت منذ عودته متأخراً من المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي السابقة في أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تغريمه مبلغ 86 ألف جنيه أسترليني بالإضافة إلى إستبعاده من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوم 19 أكتوبر الماضي.

كما أدى اللاعب تدريبات منفردة، بأمر من مدربه السويسري لوسيان فافر. Advertisements

برشلونة يدخل سباق المهتمين بضم سانشو



وإنضم نادي برشلونة الإسباني لقائمة المهتمين بضم الدولي الإنجليزي الشاب لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وإرتبط اللاعب خلال فترة سابقة بالإنضمام لناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ويبلغ سعرة 100 مليون يورو، إلا أن التقارير تشير إلى أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لن يبيعه بأقل من 150 مليون يورو.