رياضة | خطوة جديدة تقرب إريكسن من ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حدوث خطوة جديدة تقرب انضمام الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



عائلة إريكسن تبحث عن منزل في مدريد وأكدت شبكة "دياريو جول" الإسبانية أن عائلة إريكسن بدأت في البحث عن منزل في العاصمة مدريد في إسبانيا بالإضافة إلى مدرسة إلى الأطفال.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا التصرف من عائلة كريستيان إريكسن يقربه بشكل كبير جدا من الانضمام إلى نادي ريال مدريد في يناير القادم.

بيريز ينهي الاتفاق مع إريكسن وكشفت الشبكة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أنهى الاتفاق بالفعل مع إريكسن لينضم إلى النادي في الشتاء القادم.

قيمة تعاقد ريال مدريد مع إريكسن Advertisements كما أشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد سيدفع حوالي من 25 إلى 30 مليون يورو لنادي توتنهام لضم إريكسن في انتقالات يناير القادمة.

عقبة وحيده أمام انضمام إريكسن إلى ريال مدريد كما ذكرت الشبكة أن هناك تخوف من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد بشأن تعاقد الفريق مع إريكسن بسبب عدم قدرة الفريق على الاستفادة منه في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب مشاركته مع نادي توتنهام في البطولة.

وينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام في نهاية هذا الموسم لذلك يرغب النادي في بيعه في الشتاء للإستفادة منه ماديا.