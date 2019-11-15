رياضة | بالفيديو.. عدلي القيعي يكشف سبب تراجع مستوي الفراعنة أمام كينيا.. ويهاجم الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. عدلي القيعي يكشف سبب تراجع مستوي الفراعنة أمام كينيا.. ويهاجم الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على تراجع مستوي المنتخب الوطني المصري، خلال الفترة الأخيرة.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: "إن لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم خاصة المحترفين ينضمون للمنتخب من أجل " تأدية الواجب" فقط .

وواصل القيعي حديثه عبر فضائية النادي الأهلي: "لاعبي المنتخب ينضمون للمنتخب وبداخلهم خوف من الاصابة لذلك يكون الاداء بحذر شديد وحرص، وهو الأمر المؤسف بكل تأكيد ".

وأكمل مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي :"لاعبي الدوري المصري لا يفرقوا عن اللاعبين المحترفين، في الخوف من الإصابات، لذلك فاللاعب الخائف من الإصابة عليه أن لا ينضم للمنتخب خاصة في ظل وجود بدائل كثيرة له، والعديد من النجوم الذين يتمنوا تمثيل ونيل شرف ارتداء قميص الفراعنة.

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فيما هاجم القيعي اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، مشيراً إلي أن هذا التراجع في المستوي الذي ظهر خلاله المنتخب في مباراة كينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2021، نتيجة إيقاف الدوري لأكثر من 50 يوما، دون أي داعي.

منتخب مصر يفشل في إجتياز كينيا

وتعادل المنتخب المصري مع نظيره الكيني بهدف لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.