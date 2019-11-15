رياضة | مفاجأة.. رونالدو يريد العودة لصفوف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو يريد العودة لصفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الصحافة الإيطالية اليوم الخميس أن اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في العودة لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تدهور العلاقة بينه وبين مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ساري.



وقالت صحيفة كالشيو ميركاتو الإيطالية ان كريستيانو رونالدو من المحتمل أن يعود إلى الفريق الملكي، الذي غادره خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 في اتجاه اليوفي وذالك بعد تطور العلاقة بينه وبين مدرب الفريق ساري.

يذكر ان النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو غادر ملعب مباراة يوفنتوس و نظيره ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز دون مصافحة أحد وتعد هذه اللقطة الجدلية الثانية بين رونالدو وساري على التوالي، بعدما استبدله في مباراة دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الاسبوع الماضي.