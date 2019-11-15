رياضة | إنتر ميلان يصطدم برشلونة ويقترب من تجديد عقد نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصطدم برشلونة ويقترب من تجديد عقد نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من تجديد عقد نجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يعد محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها نادي برشلونة الاسباني الذي يرغب في في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليحل محل مكان المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني.



وقالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية ان إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي بدأت في التحرك لتمديد عقد المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الفترة المقبلة وإلغاء قيمة الشرط الجزائي الحالي المقدر بمبلغ 111 مليون يورو وذالك لقطع أي محاولة من صفوف نادي برشلونة الاسباني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تخطط لإنهاء ملف تمديد عقد مارتينيز مع الفريق قبل أعياد الكريسماس في شهر ديسمبر المقبل لأنهم لا يريدوا ترك لاوتارو لمصلحة برشلونة الاسباني.