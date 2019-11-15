رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف لاعب تشيلسي من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لخطف لاعب تشيلسي من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لتقدم عرضا رسميا للاعب الدولي البرازيلي ويليان الذي يعد محط أنظار نادي برشلونة الاسباني من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب ما ذكرته الصحافة الإيطالية.



وقالت صحيفة فوتبل إيطاليا الإيطالية ان فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي بدأ في تجهيز عرض للاتصال بلاعب تشلسي الإنجليزي من أجل ضمه لمتصدر الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل وان اليوفي يرغب في ضم ويليان بداية الموسم المقبل في صفقة مجانية جديدة حيث ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق.

يذكر أن إدارة نادي برشلونة الاسباني ارسلت عرضا رسميا لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية لضم اللاعب الدولي البرازيلي ويليان ورد النادي الإنجليزي علي العرض الذي بلغ 72 مليون جنيه إسترليني بالرفض.