رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب مصر مع منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون.



أهداف مباراة مصر ضد كينيا :- وسجل محمود عبد المنعم كهربا هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة بعد خطأ من حارس مرمى منتخب كينيا في الشوط الأول، بينما أحرز منتخب كينيا هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة، وأضاع لاعبو منتخب مصر فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة ولكن مدافعي المنتخب الكيني نجحوا في إخراجها من على خط المرمى.

بينما على الجانب الآخر حقق منتخب جزر القمر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب توجو على ملعبه ووسط جماهيره، وبتلك النتيجة تصدر منتخب جزر القمر تلك المجموعة برصيد 3 نقاط وذلك قبل مواجهة منتخب مصر في الجولة المقبلة.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي :- 1- جزر القمر 3 نقاط. 2- كينيا نقطة واحدة. 3- مصر نقطة واحدة. 4- توجو 0 نقاط. Advertisements

وكان قد بدأ حسام البدري مدرب منتخب مصر بالتشكيل الآتي خلال مواجهة منتخب كينيا :- حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع : عبد الله جمعة، أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء. خط الوسط : طارق حامد، عمرو السولية، حسين الشحات، تريزيجيه، أفشة. خط الهجوم : محمود كهربا.

وتعد تلك المباراة هي الأولى بشكل رسمي لحسام البدري في تدريب منتخب مصر، حيث خاص الفريق مباراتين وديتين معه خلال الفترة الماضية ضد منتخبي بوتسوانا وليبريا وحقق المنتخب الوطني الفوز بنفس النتيجة هدف نظيف واحرز حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الهدفين في المواجهتين.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة على مستوى الركبة قبل مواجهة كينيا بيومين فقط، وأيضاً يغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن هذا المعسكر لمنتخب مصر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.