رياضة | موعد مباراة مصر ضد جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري ضيفا على منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل 18 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.



موعد مباراة مصر ضد جزر القمر :- وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة جزر القمر :- وكان منتخب مصر قد حقق تعادلا مخيبا أمام منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية مساء الأمس، حيث أحرز هدف منتخب مصر الوحيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي. Advertisements

بينما حقق منتخب جزر القمر فوزا صعبا على منتخب توجو بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وتصدر منتخب جزر القمر تلك المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى منها في مفاجأة من العيار الثقيل في التصفيات حتى الآن.

محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر :- ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة جزر القمر كما غاب عن مباراة كينيا أيضاً، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال مباراة فريقه ضد فريق مانشستر سيتي والتي أقيمت على ملعب الاتحاد، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، واحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في المباراة، وخرج من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 87 من اللقاء.

وقدم منتخب مصر أداء سيئ للغاية في مباراة كينيا مما جعل الجماهير تشن هجوما على اللاعبين والجهاز الفني بسبب النتيجة والأداء في بداية التصفيات وخلال المباراة الأولى لمدرب منتخب مصر الجديد حسام البدري.