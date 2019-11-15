رياضة | الإصابة تُبعد نجم برشلونة عن مران الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تُبعد نجم برشلونة عن مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نجم فريق برشلونة الإسباني لإصابة قوية خلال الأيام الماضية مما قد أدى إلى ابتعاده عن مران البارسا في ظل التوقف الدولي الحالي للمنتخبات خلال شهر نوفمبر الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن ايفان راكتيتش لم يشارك مع برشلونة في المران الجماعي بالرغم من تركه لمعسكر منتخب بلاده بعد تلك الإصابة، حيث كانت الإصابة على مستوى وتر اكيليس.

ويقود ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة مران الفريق واللاعبين الغير مستدعين لمنتخابتهم مع بعض اللاعبين الشباب الذي قرر المدرب تدربهم مع الفريق الأول.

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وسوف يلتقي نادي برشلونة مع فريق ديبورتيفو ليجانيس في منافسات الدوري الاسباني، وذلك عقب التوقف الدولي مباشرة، والذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد.

بينما تلقى البارسا اخبار سعيدة خلال المران اليومي، حيث شارك المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في المران بشكل طبيعي بعد عودته من الإصابة الاخيرة، ورفض ديديه ديشامب إستدعاء اللاعب وعدم اقتناعه بمستواه في الفترة الأخيرة.

وكان قد حقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً على حساب فريق سيلتا فيجو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليجا، وسجل للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هاتريك خلال تلك المباراة.