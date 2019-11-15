رياضة | راموس يعلق على مشاركة بيل ورودريجيز مع منتخباتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يعلق على مشاركة بيل ورودريجيز مع منتخباتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا عن سعادته بمشاركة زميليه في النادي الملكي خيمس رودريجيز وجاريث بيل مع منتخبات بلادهم كولومبيا وويلز على الترتيب.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:" نحن فحسب الذين يتعرضون للأذى ومازال هناك وقت لتغيير ذلك".

وعن راموس اللعب لمنتخب إسبانيا في كامب نو:"في الوقت الراهن هذا غير جيد لكنني افتخر باللعب بقميص إسبانيا دائمًا".

وعن خوض السوبر الإسباني في السعودية، قال راموس:"نحن نأمل بأن يغير السوبر الوضع في السعودية لكن نلعب حيثما يقرر أصحاب السلطة".

وعن مشاركة جاريث بيل في تدريبات ويلز بعد غيابه لمدة شهر مع ريال مدريد، علق راموس:"لن أقول شيئا عن هذا الموضوع لأن تصريحاتي سوف تخلق بعض الأمور السلبية وموضوع جاريث بيل يتكفل به النادي والوقت في النهاية يضع كل شخص في مقعده المناسب".

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واختتم راموس تصريحاته حول بيل ورودريجيز قائلاً:"الشيء الوحيد الذي يجعلني مبتسما وهو مشاركة بيل ورودريجيز مع منتخبات بلادهم".

واشترط الاتحاد الإسباني على الحكومة السعودية السماح بحضور النساء مباراة السوبر الإسباني واحترام حقوق المرأة قبل الموافقة بصورة نهائية على لعب السوبر بنظامه الجديد لمدة 3 سنوات في البلاد مقابل 40 مليون يورو.

وحقق اللاعب الإسباني سيرجو راموس نجم وقائد ريال مدريد رقما قياسيا في الشهر الماضي مع منتخب بلاده وذلك بعد خوضه مباراة الأمس ضد منتخب النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

و‏لعب سيرجيو راموس ضد النرويج مباراته رقم 168 مع إسبانيا محطماً الرقم القياسي مع المنتخب وكسر المدافع بذلك التعادل مع كاسياس حارس المنتخب السابق الذي لعب 167 مباراة مع المنتخب بين عامي 2000 و2016.

وكان قائد المنتخب الإسباني قد خاض مباراته الرسمية الأولى مع إسبانيا في 26 مارس 2005 ضد الصين(3-0) محققاً أولى انتصاراته إلى جانب ذلك، حيث سجل 21 هدفاً في أكثر من 14 عاماً وهو رقم يجعله بين أفضل 10 هدافين تاريخيين كذلك لديه رصيد ألقاب رائع مع كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.