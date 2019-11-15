رياضة | تصفيات أمم أوروبا .. ترتيب مجموعة فرنسا عقب مواجهة مولدوفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أوروبا .. ترتيب مجموعة فرنسا عقب مواجهة مولدوفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس الأربعاء مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وحقق منتخب تركيا تعادلاً سلبياً أمام ضيفه أيسلندا، كان كافياً لضمان وصوله للنهائيات والإطاحة بالمنتخب الإيسلندي، الأمر الذي أدى لضمان وصول المنتخب الفرنسي للنهائيات قبل خوضه مواجه مولدوفا التي حسمها بصعوبة، فيما تعادل منتخبي ألبانيا وأندورا.

وبذلك تم حسم بطاقتي التأهل في المجموعة وذهبت لمنتخب فرنسا بطل العالم ومنتخب تركيا

تركيا - أيسلندا

شهد ملعب "ترك تيليكوم" بالعاصمة إسطنبول مواجهة منتخب تركيا وضيفه منتخب أيسلندا لحساب الجولة التاسعة من المجموعة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا.

و‘نتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث كان هذا التعادل كافياً لتأهل تركيا لنهائيات يورو 2020 ودحض آمال المنتخب الأيسلندي، ليستفيد منتخب فرنسا من النتيجة ويتأهل رفقة منتخب تركيا.

ألبانيا – أندورا

تعادل المنتخب الألباني مع ضيفه منتخب أندورا بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة التاسعة من المجموعة الثمانة من تصفيات أمم أوروبا وذلك بملعب "إلباسان أرينا".

سجل هدفي منتخب ألبانيا بيكيم بالاي في الدقيقة 6 وري ماناي في الدقيقة 55، فيما سجل هدفي أندورا اللاعب كريستيان مارتينيز في الدقيقتين 18 و 48.

فرنسا – أندورا

حقق منتخب فرنسا المتأهل سلفاً قبل المباراة وبعد إنتهاء لقاء تركيا وأيسلندا فوزاً صعباً على ضيفه منتخب مولدوفا ضمن مواجهات التاسعة للمجموعة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا بملعب "دي فرانس".

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تقدم الضيوف في الدقيقة التاسعة عبر فاديم راتا، فيما تعادل رافائيل فاران برأسية في الدقيقة 35، قبل أن يخطف المخضرم أوليفيه جيرو هدف الفوز في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا بعد نهائية الجولة التاسعة

1- فرنسا 22 نقطة

2- تركيا 20 نقطة

3- أيسلندا 16 نقطة

4- ألبانيا 13 نقطة

5- أندورا 4 نقاط

6- مولدوفا 3 نقاط

مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة لتصفيات أمم أوروبا

ألبانيا – فرنسا (ملعب كومبيتاري) 17 نوفمبر

مولدوفا – أيسلندا (ملعب زيمبرو) 17 نوفمبر

أندورا – تركيا (ملعب ناسيونال) 17 نوفمبر