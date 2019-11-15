رياضة | تصفيات أمم أفريقيا .. ترتيب المجموعة السادسة بعد نهاية المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا .. ترتيب المجموعة السادسة بعد نهاية المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس مباريات المرحلة الأولى من المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وتعادل منتخبي الكاميرون والرأس الأخضر سلبياً، بينما فاز منتخب موزمبيق، على ضيفه منتخب رواندا بهدفين دون رد، في الجوللة الإفتتاحية من المجموعة الساسدة للتصفيات.

الكاميرون – الرأس الأخضر

حقق المنتخب الكاميروني نتيجة مخيبة على أرضه ووسط جماهيره رفقة مدربه "كونسيساو" بتعادله سلبياً مع ضيفه منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في إفتتاحية الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، ليسجل منتخب الأسود بداية ضعفة في إفتتاح مشواره في التصفيات.

موزمبيق - رواندا

وشهد ملعب "دو زيمبييتو" بموزمبيق فوز المنتخب المزمبيقي على ضيفه الرواندي بهدفين دون رد لحساب المجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا.

سجل هدفي موزمبيق ستيليو إيرنستو في الدقيقة 28 وإيديسون ميكسير في الدقيقة 31، ليحقق المنتخب الموزمبيقي فوزاً هاماً في إفتتاح مشواره في التصفيات.

ترتيب المجموعة السادسة عقب إنتهاء مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا

يتصدر المنتخب الموزمبيقي المجموعة، بينما يحتل منتخبي الرأس الأخضر والكاميرون المركزين الثاني والثالث في المجموعة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا، بينما يتذيل منتخب رواندا المجموعة دون رصيد.

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1- موزمبيق 3 نقاط

2- الرأس الأخضر نقطة واحدة

3- الكاميرون نقطة واحدة

4- رواندا دون رصيد من النقاط

مباريات الجولة القادمة من المجموعة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا

رواندا – الكاميرون يوم 17 نوفمبر

الرأس الأخضر - موزمبيق يوم 18 نوفمبر

وكانت النسخة الأخيرة التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، قد إنتهت بتتويج المنتخب الجزائري على نظيره منتخب السنغال في المباراة النهائية، والتي شهدت مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

جدير بالذكر أن التصفيات يشترك بها 48 منتخباً قسمت على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة.