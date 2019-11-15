رياضة | تصفيات اليورو.. ترتيب مجموعة إنجلترا عقب مواجهة الجبل الأسود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات اليورو.. ترتيب مجموعة إنجلترا عقب مواجهة الجبل الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس الأربعاء مواجهات الجولة السابعة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وإحتفل المنتخب الإنجليزي بخوض مباراته رقم 1000 في كافة المحافل الرسمية كأفضل ما يكون بفوز كاسح على منتخب الجبل الأسود ليتأهل رسمياً للنهائيات، بينما حقق المنتخب التشيكي المتأهل سلفاً فوز على ضيفه كوسوفو بهدفيين مقابل هدف.

التشيك – كوسوفو

فاز المنتخب التشيكي المتأهل منذ الجولة الماضية على ضيفه منتخب كوسوفو بملعب "ميستا بلزن" بالتشيك بهدفين مقابل هدف في إفتتاح الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا.

تقدم الضييوف بالهدف الأول في الدقيقة 50 عبر أتدي نوهيو، لكن المنتخب التشيكي رد بهدفين بواسطة أليكس كارل في الدقيقة 71، وأوندري سيلوتسكا في الدقيقة 79.

إنجلترا – الجبل الأسود

إكتسح المنتخب الإنجليزي ضيفه منتخب الجبل الأسود بسباعية مقابل هدف ضمن تصفيات أمم أوروبا، وذلك بملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وإحتفل المنتخب الإنجليزي بمباراته الرسمية رقم 1000 بالتأهل رسمياً للنهائيات.

سجل أهداف المنتخب الإنجليزي النجم هاري كين الذي سجل ثثية في الدقائق 18 و 24 و 37، وسجل باقي الأهداف ماركوس راشفورد في الدقيقة 30 ولاعب منتخب الجبل الأسود أليكسندر سورفاناتش في الدقيقة 66 وتامي أبراهام في الدقيقة 84.

بدأ المنتخب الإنجليزي اللقاء بالتشكيل التالي:

بيكفورد

تشيلويل – ماجواير – ستونز – أرنولد

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ماسون مونت – وينكس – تشامبرلين

راشفورد – هاري كين - سانشو

ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات أمم أوروبا بعد نهائية الجولة السابعة

إرتقى المنتخب الإنجليزي لصدارة المجموعة الأولى، وتراجع منتخب التشيك للمركز الثاني، وقد تم حسم الأمر في هذه المجموعة بتأهل منتخبي التشيك وإنجلترا للنهائيات.

1- إنجلترا 18 نقطة

2- جمهورية التشيك 15 نقطة

3- كوسوفو 11 نقطة

4- الجبل الأسود 3 نقط

5- بلغاريا 3 نقاط.

مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لتصفيات أمم أوروبا

كوسوفو – إنجلترا (ملعب فاضل فوكري) 17 نوفمبر

بلغاريا – التشيك (ملعب فاسيل ليفسكي صوفيا) 17 نوفمبر.

ويصعد الفريقان أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة للنهائيات المقررة خلال الصيف المقبل 2020 في عدة مدن أوروبية.