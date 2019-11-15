رياضة | تصفيات أمم أوروبا.. ترتيب مجموعة البرتغال بعد مباراة ليتوانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أوروبا.. ترتيب مجموعة البرتغال بعد مباراة ليتوانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس الأربعاء مواجهات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسحق منتخب البرتغال ضيفه منتخب ليتوانيا وزاد من فرص تأهله للنهائيات، بينما حقق المنتخب لصربي فوزاً صعباً على ضيفه لوكسمبورج ليحافظ على آماله الضئيلة في التأهل.

البرتغال - ليوتانيا

إكتسح منتخب البرتغال ضيفه منتخب ليتوانيا بسداسية دون رد في الجولة السابعة للمجموعة الثانية من تصفيات أمم أوروبا وذلك بملعب "ألجارفي" بمدينة فارو البرتغالية.

ومارس نجم يوفنتوس الإيطالي "كريستيانو رونالدو" هوايته المفضلة في تسجيل الثلاثيات "الهاتريك" حيث بصم على هاتريك في شباك ليتوانيا في الدقائق 7 من ركلة جزاء و 22 و 65، بينما سجل باقي الأهداف بيتزي في الدقيقة 52 وجونسالو باسينسا في الدقيقة 56 وبيرنارود سيلفا في الدقيقة 63.

صربيا – لوكسمبورج

تغلب المنتخب الصربي على ضيفه لوكسمبورج بملعب "ريكو ميتيتش" بمدينة بلجراد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة السابعة من المجموعة الثانية تصفيات أمم أوروبا.

سجل أهداف صربيا أليكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 11 و 43 ونيمانيا راديونيتش في الدقيقة 70، بينما سجل هدفي لوكسمبورج كلاً من جيرسون رودريجيز في الدقيقة 54 و دافيد توربيل في الدقيقة 75.

فرص التأهل عن المجموعة الثانية

حجز المنتخب الأوكراني بطاقة التأهل رسمياً منذ الجولة الماضية، ويبقى الصراع على البطاقة الثانية بين البرتغال وصربيا، حيث تتقدم البرتغال بفارق نقطة عن صربيا.

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يتبقى للبرتغال مباراة أمام لوكسمبورج، بينما تتبقى مواجهة صربيا مع أوكرانيا، ويحتاج المنتخب البرتغالي للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل، بينما يحتاج المنتخب الصربي للفوز أولاً شرط تعثر البرتغال بالخسارة أو التعادل.

جدير بالذكر أنه في حالة تساوي المنتخبين في رصيد النقاط، يتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة التي تصب في مصلحة منتخب البرتغال.

ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات أمم أوروبا بعد نهائية الجولة السابعة

1- أوكرانيا 19 نقطة

2- البرتغال 14 نقطة

3- صربيا 13 نقطة

4- لوكسمبورج 4 نقاط

5- ليتوانيا نقطة واحدة

مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لتصفيات أمم أوروبا

لوكسمبورج – البرتغال (ملعب جوزي بارتيل) 17 نوفمبر

صربيا – أوكرانيا (ملعب ريكو ميتيتش) 17 نوفمبر.