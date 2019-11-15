رياضة | جنوب إفريقيا تصطدم بنيجيريا وكوت يفوار أمام زامبيا في لقاء الفرصة الأخيرة بأمم إفريقيا للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب إفريقيا تصطدم بنيجيريا وكوت يفوار أمام زامبيا في لقاء الفرصة الأخيرة بأمم إفريقيا للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم، الجمعه، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بمواجهتان بالمجموعه الثانية سيمثلوا جولة الحسم بالمجموعه الذي إستضاف مبارياتها ملعب السلام، والتى تضم كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا وكوتديفوار وزامبيا.

مباريات اليوم ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب

وتقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية للمجموعه الثانية، وسيقام اللقائين في نفس التوقيت، سيستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب كوتديفوار وزامبيا بينما سيستضيف ملعب السلام مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، في لقائين منتظرين من أجل معرفة الثنائي الأخر المتأهل لدور نصف نهائي من البطولة الإفريقية المقامة في مصر فى الفترة الجاريه.

ترتيب المجموعه الثانيه من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب قبل مباريات الجولة الثالثة

جنوب إفريقيا 3 نقاط

نيجيريا 3 نقاط

كوتديفوار 3 نقاط

زامبيا نقطة

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فرص التأهل في المجموعه الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

يبدو من ترتيب المجموعه أن منتخب جنوب إفريقيا هو الذى لديه فرصه مبيرة للتأهل للدور القادم خاصة وأن منتخب الأولاد يملك 4 نقاط ويحتاج لنقطة واحدة للصعود لنصف نهائي البطولة، ولكن سيواجه جنوب إفريقيا منتخب قوى وعنيد وهو منتخب نيجيريا حامل اللقب والباحث عن الفوز من أجل التأهل والدفاع عن لقبه.

بينما كوتديفوار التى فازت في المباراة الأولي علي منتخب نيجيريا بهدف خسرت اللقاء الثانى أمام جنوب إفريقيا وتحتاج للفوز علي زامبيا للتأهل مباشرة للدور القادم.

بينما منتخب زامبيا يطمح في قلب الطاولة عندما يواجه منتخب كوتديفوار ويريد الفوز من أجل التأهل للدور القادم بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام جنوب إفريقيا ثم الخسارة أمام زامبيا.

وتأهل للدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنه حتى الأن طرفي المجموعه الأولي وهم مصر وغانا، بعد ما تصدر منتخب الفراعنة المجموعه الأولي برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات علي كل من مالي وغانا والكاميرون بينما منتخب غانا صعد كوصيف للمجموعه برصيد 4 أهداف بعدما تفوق أيضا بفارق الأهداف، وكان منتخب غانا قد تعادل أمام الكاميرون وخسر أمام مصر وفاز فقط علي مالي في أخر جولة.

موعد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

تقام مباراتى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر القادم، بمباراة صاحب المركز الثانى بالمجموعه الأولي وهو الذى تحدد غانا مع متصدر المجموعه الأولي علي نلعب السلام في تمام الخامسة.

بينما يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة متصدر المجموعة الأولى وهو مصر مع صاحب المركز الثانى بالمجموعه الثانيه، في تمام الثامنة مساء الثلاثاء.