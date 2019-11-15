رياضة | عاجل.. تقارير تؤكد إصابة جيمس رودريجيز بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تقارير تؤكد إصابة جيمس رودريجيز بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت إذاعة كادينا سير، العالمية، أن نجم ريال مدرد جيمس رودريجيز، قد أُصيب في ركبته خلال، التدريبات رفقة منتخب كولومبيا، والذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2022,

وأكدت الإذاعة أنه هناك الكثير من القلق بشأن حالة اللاعب، وأوضحت أن كل القلق أن تكون الإصابة على مستوى الرباط الصليبي، وهو ما قد ينهي موسم اللاعب المتألق مؤخراً رفقة ريال مدريد الإسباني في الدوري، والذي يطمح بقوة لحجز مكان أساسي في تشكيل زيدان.