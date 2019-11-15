رياضة | أسامة جلال يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن طموحات منتخب مصر الأولمبي.. وحلم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة جلال يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن طموحات منتخب مصر الأولمبي.. وحلم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد " أسامه جلال" واحدًا من أفضل اللاعبين في مركز المدافع خلال الموسم الماضي مع نادي إنبي وأحد اللاعبين المتألقين ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يتحدث ل"الخليج 365 الرياضي" عن أداء الفراعنه ببطولة كأس الأمم وعن طموحاته عقب البطولة.

وقال أسامه جلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، عقب مباراة منتخب مصر الأولمبي والكاميرون، والتى فاز فيها الفراعنة علي الأسود بهدفين لهدف :" مباراة الكاميرون كانت صعبة، وكانت هامة لنا لأن حتى ونحن نلعب اللقاء، ونحن صاعدين للدور القادم، ولكن نسعي للفوز لأن مينفعش أن تكون البطولة علي ملعبنا ونحصد المركز الثانى، نحن لا نفكر سوي في المكسب لا يوجد لدينا شئ يسمي تحصيل حاصل، وإذا كنا خسرنا كنا سنقوم بتغيير برنامجنا وتغيير ملعبنا، ولذلك فزنا باللقاء والنقاط الكاملة ".

وأضاف :" أفضل شئ إننا إكتسبنا ثقة الجمهور وإننا رجعنا الناس تشجع وهم لديهم ثقة فينا وبالفعل هم يزدادوا ثقة من مباراة لأخري فينا ".

وتابع :" رسالتى للجماهير أنا بدعوهم لحضور مباراة نصف النهائي، بالطبع ستكون مباراة قوية وصعبة ونحتاج تواجد الجماهير، ونتمنى أن نكون علي قد ثقتهم فينا وأتمنى أن يزدادوا أكثر وأكثر ".

وعن دعم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قال: "وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يدعمنا بشكل قوي ودائما متواجد معنا في الفندق أو المران أو المباريات ولم يجعلنا ناقصين أي شئ وهناك دعم كبير جدا لنا".

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ورد أسامة جلال علي التقارير التى تربط دائما إسمه بالخروج من نادي إنبي خلال الفترة القادمة، للإحتراف، وقال: "لا أركز الأن في أى شئ سوي منتخب مصر هو الأهم وبعد البطولة نفكر في أى شئ ".

وواصل، قائلاً :" كابتن محمد صلاح وكابتن محمود حسن تريزيجيه أعطوا أمل لكل اللاعبين في مصر، للإحتراف خارجيا ومنتخبنا يملك لاعبين يمكنهم اللعب في أفضل الأندية".

وعن الدوري الذي يفضل مشاهدته والنادى الأوروبي الذي يشجعه ويتمنى اللعب به، قال: "أنا أشجع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأحب الدوري الإنجليزي بالطبع".

وعن مثله الأعلي عالميا، قال: "مثلي الأعلي هو فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول.

وصعد منتخب مصر الأولمبي للدور نصف النهائي بعد الفوز علي مالي وغانا والكاميرون بدور المجموعات.