شكرا لقرائتكم ميتشو يدرس الدفع محمد عنتر وإسلام جابر كبدائل فى المباريات الرسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الثنائى محمد عنتر وإسلام جابر فى مركزى الظهير الأيمن والأيسر على الترتيب، كبدائل فى المباريات الرسمية، بعد تجربتهما فى تلك المراكز خلال آخر وديتين للفريق أمام وادى دجلة والأميرية، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة إنبى يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز وكذلك لقاء مازيمبى الكونغولى المقرر له يوم 30 من الشهر الجارى أيضا فى الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وجاءت دراسة "ميتشو" للأمر بعد غياب حازم إمام ومحمد عبد الشافى الظهيرين الأيمن والأيسر لأسباب مختلفة عن الفريق الأبيض بجانب تواجد الظهيرين عبد الله جمعة الظهير الأيسر مع المنتخب الوطنى الأول وكذلك الظهير الأيمن حمدى النقاز مع منتخب تونس خلال فترة التوقف الجارية.

ومن المقرر أن يحسم ميتشو الاستمرار الاعتماد على عنتر وجابر جناحى الفريق فى مراكزهما الجديدة كبدائل عقب اللقاء الودى القادم مع حرس الحدود وكان السويسرى جروس المدير الفنى الأسبق للفريق قد وظف الجناح عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر وتألق مع الأبيض ليصبح ظهيره الأساسى وظهير المنتخب الوطنى أيضا.