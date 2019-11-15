شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يطير اليوم إلى جزر القمر بـ"طائرة خاصة" من برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، إلى جزر القمر فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، من مطار برج العرب بالإسكندرية، ، ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى جزر القمر فى تمام العاشرة مساء، حيث سيخلد اللاعبون إلى النوم فور الوصول على أن يخوض الفراعنة مرانهم الأول فى جزر القمر غدا السبت.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أبلغ اتحاد الكرة المصرى بنقل المباراة من ملعب مالوزينى المغطى بالنجيل الصناعى إلى ملعب أخر مغطى بالعشب الطبيعى.

وتضم بعثة الفريق 24 لاعبا بعد رفض حسام البدرى استبعاد أى لاعب من الرحلة وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) ، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى)، ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.