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مواجهات قوية فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تقام على مدار اليوم الجمعة ،  مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 13 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2029 / 2020 .

 

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور و الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع الحوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .

 

فيما تقام الجولة الـ 14 يوم الخميس المقبل بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و سموحة مع 6 أكتوبر و الجزيرة مع الأهلى و الزهور مع المعادى و محافظة الفيوم مع الطيران و الحوار مع الأوليمبى و جزيرة الورد مع هليوبوليس و حدائق الأهرام مع طلائع الجيش .
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