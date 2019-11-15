شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 13 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2029 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور و الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع الحوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .

فيما تقام الجولة الـ 14 يوم الخميس المقبل بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و سموحة مع 6 أكتوبر و الجزيرة مع الأهلى و الزهور مع المعادى و محافظة الفيوم مع الطيران و الحوار مع الأوليمبى و جزيرة الورد مع هليوبوليس و حدائق الأهرام مع طلائع الجيش .