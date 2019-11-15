شكرا لقرائتكم ميودراج يعقد اجتماعا مع لاعبي الاسماعيلي لبحث أزمة البدلاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي جلسة مع لاعبيه خلال الساعات القليلة الماضية شن فيها هجوماً لاذعاً على بدلاء الدراويش بسبب تواضع مستواهم الفني والبدني في الوديات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية مؤكداً أنه لن يسمح بالتهاون والتقصير خلال المباريات المقبلة مع عودة مسابقة الدوري مطالباً إياهم بضرورة زيادة التركيز فى التدريبات وبذل أقصى جهد لضمان ظهورهم فى التشكيلة الاساسية للدراويش لاسيما مع توالى الاصابات التي تضرب صفوف الفريق وتدفعه للاستعانة بهم في أوقات صعبة من عمر المباريات

وأبدى المدرب الصربي استيائه الشديد من المستوى المتواضع الذي ظهر عليه بعض اللاعبين البدلاء في مباراتي الإنتاج الحربي وإف سي مصر الوديتين اللتان خسرهما الدراويش، الأمر الذي جعل المدير الفني يهدد اللاعبين المقصرين بخروجهم من حساباته الفنية في الفترة المقبلة ، وطالب المدرب الصربي اللاعبين، بضرورة استغلالهم فترة التوقف الطويلة لمسابقة الدوري، بتقديم أوراق اعتمادهم خلال المباريات الودية.

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ويخوض الفريق تدريبات على فترتين صباحية ومسائية بجانب سلسلة من الوديات ، وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

ومن المقرر أن يختتم ودياته الإسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.