شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يُحدد "خارطة الطريق" في الطلائع خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش ترتيب أوراق الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية قبل مواجهة طنطا ،وتولي طارق يحيي مسئولية تدريب الفريق خلفا للبرازيلي سيرجيو فارياس، حيث عقد جلسة مع اللاعبين مدتها 30 دقيقة طالبهم خلالها ببذل أقصي جهد في التدريبات للظهور في التشكيلة الأساسية للفريق وغلق صفحة النتائج المتراجعة والتركيز على إستعادة الفريق لمكانته فى جدول المسابقة لاسيما أنه يضم كوكبة مميزة من اللاعبين .

ويتكون جهاز طلائع الجيش الجديد من طارق يحيي مديرا فنيا وعبد الحميد بسيوني مدربا عاما وياسر علي مدرب مساعد وسيد السويركي مدربا لحراس المرمي.

أنتهت علاقة البرازيلى سيرجيو فارياس بنادى طلائع الجيش بعد 125 يوماً تولى فيها تدريب الفريق الذى يقبع فى المركز قبل الاخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

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وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق وقاد فارياس طلائع الجيش فى ثلاثة مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم حيث خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما تأجلت ثلاثة مباريات أخرى للفريق لم تلعب حتى الان

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.