شكرا لقرائتكم خبر عن تامر وفقى: سأكشف مخالفات الطاولة فى اجتماع مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر وفقى عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة أن هناك عدة مخالفات مالية بالاتحاد ، سيكشف عنها فى اقرب أجتماع لمجلس الإدارة .
وقال وفقى فى تصريحات خاصة أنه ينتظر عقد اجتماع للمجلس حتى يكشف هذه المخالفات وكذلك عرضها على الجمعية العمومية ، إلا أن رئيس الاتحاد لم يعقد اجتماعات منذ 45 يوما .
وأضاف وفقى أن الهجوم على تعديل لائحة النظام الأساسى للاتحاد، يرجع إلى التغطية على المخالفات التى توجد بالاتحاد .
وكان معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة قد أعلن أن عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يريدون تعديل لائحة النظام الأساسى خاصة بندى الـ 8 سنوات و الـ 70 لخدمة مصالحهم الشخصية .
يذكر أن اتحاد تنس الطاولة أرسل دعوات الجمعية العمومية إلى الهيئات الرياضية التى لها حق الحضور والتصويت .
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