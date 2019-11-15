شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
يشارك تسعة لاعبين من منتخب مصر للسلاح فى منافسات هذه البطولة .
واللاعبون هم محمد عامر المصنف 25 عالميا ومهاب سامر المصنف 38 عالميا وزياد السيسي المصنف 45 ،عالميا ومدحت معتز المصنف 56 عالميا و مصطفى ايمن واحمد باهر وياسين ابراهيم ومازن العربى واحمد عمرو.
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