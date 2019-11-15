شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف باستاد القاهرة والتى تعد أحد المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 يشارك تسعة لاعبين من منتخب مصر للسلاح فى منافسات هذه البطولة . Advertisements واللاعبون هم محمد عامر المصنف 25 عالميا ومهاب سامر المصنف 38 عالميا وزياد السيسي المصنف 45 ،عالميا ومدحت معتز المصنف 56 عالميا و مصطفى ايمن واحمد باهر وياسين ابراهيم ومازن العربى واحمد عمرو. كان رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى أكد على أن المنافسة ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020

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