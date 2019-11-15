شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لم نشاهد مباراة مصر وكينيا وعلمنا بالتعادل بعد مواجهة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن لاعبى فريقه لم يتابعوا مباراة منتخب مصر الأول أمام كينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2021، التى أقيمت قبل ساعتين من مباراة المنتخب الأولمبى أمام الكاميرون فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

قال غريب فى تصريحات صحفية، إنهم علموا بأن محمود كهربا سجل هدفا لمنتخب مصر ، ثم توجه الفريق إلى الملعب وكان كل تركيزهم فى مباراة الكاميرون والأدوار الموكلة لكل لاعب، مضيفا أن التليفزيونات مغلقة فى الفندق نظرا للتركيز الكبير فى البطولة.

وتحدث شوقي غريب، عن فوز فريقه على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. وقال غريب "الحمدلله على التأهل كأول المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات، أصعب مباراة لنا، نواجه فريقا منظما يتمتع بالقوة البدنية والمهارة، لعبنا أمام الكاميرون من أجل التأهل كأول المجموعة".

وتابع غريب أنه تحدث مع سونج، وأشكره على أداء الكاميرون، البعيد عن العنف، أتمنى أن نلتقى مرة ثانية في المستقبل، لاعب عظيم ومدرب كبير، المباراة كانت ممتازة.

Advertisements

وأوضح غريب أن هناك تخطيطا لدي الجهاز الفني للبطولة منذ البداية حتي نهايتها، حتي الآن لم نقدم أي شيء عندنا مباراة يوم الثلاثاء الساعة الثامنة مساء، أتمني ان يكون يوما تاريخيا للتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، البرنامج لنصف النهائي لن يختلف كثيرا تدريبات يومية واستعداد للمباراة القادمة، واستشفاء للاعبين حتي لا يتعرضوا للارهاق.

وشدد مدرب الفراعنة على أنه لديه هدف رئيس هو الوصول لطوكيو، الفريق الذي يرغب في التأهل لا يخشى أي فريق، وقوة أي فريق، يلعب على الفوز للتاهل، قبل كده كسبنا 18 مباراة متتالية في 2006 و2008 و2010 أثناء تواجدي كمدرب عام، فزنا 18 مباراة لذلك توجنا ب3 بطولات متتالية، من الغد سندرس الفريق المنافس ونتعرف على نقاط القوة والضعف به.

وتابع أن الجهاز الفني واللاعبين لم يشاهدوا مباراة المنتخب الأول أمام كينيا باستثناء هدف كهربا ولكن بعد ذلك لم نعرف ماذا حدث في المباراة، اللاعبون توجهوا للاحماء ولم نعرف نتيجة مباراة مصر وكينيا.

وبشأن تبديل بيكهام لوسط الملعب بدلا من الدفاع، قال غريب انه اجري تغييرا في طريقة اللعب فدفع بالجزار في قلب الدفاع بدلا من امام عاشور، وتم تعديل مركز بيكهام الي وسط الملعب للمساعدة مع أكرم توفيق، واعتمدنا علي تكثيف الهجوم من جهة العراقي ورمضان صبحي، وبعد معرفة المنافس في نصف النهائي سيتم وضع الطريقة المناسبة للفوز بالمباراة والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020.