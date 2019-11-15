شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: كل تركيزى فى تحقيق حلم الأولمبياد..ولا أنظر لأى عروض احتراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة جلال مدافع المنتخب المصري الأوليمبي، عن تركيزه الكامل مع منتخب بلاده خلال كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام التي تنظمها مضر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.
وقال جلال فى تصريحات صحفية، "لن أتحدث عن أية عروض سواء محلية أو خارجية في الوقت الراهن، تركيزي مع المنتخب وزملائي والجهاز الفني من اجل تحقيق الهدف وهو الصعود إلي الأولمبياد والفوز باللقب القارى".
وتابع، "منافس مصر في الدور المقبل سيكون قويًا للغاية، فالبطولة تضم ٨ منتخبات من إفريقيا هم الأقوى، لكننا لن ننشغل باسم المنافس، فهدفنا الفوز بغض النظر عن المنافس".
منتخب مصر كان قد حقق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات، ليتصدر المجموعة الأولى، ويصعد الى الدور التالي بصحبة منتخب غانا الذي احتل وصافة المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة جلال: كل تركيزى فى تحقيق حلم الأولمبياد..ولا أنظر لأى عروض احتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.