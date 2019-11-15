شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: كل تركيزى فى تحقيق حلم الأولمبياد..ولا أنظر لأى عروض احتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة جلال مدافع المنتخب المصري الأوليمبي، عن تركيزه الكامل مع منتخب بلاده خلال كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام التي تنظمها مضر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.

وقال جلال فى تصريحات صحفية، "لن أتحدث عن أية عروض سواء محلية أو خارجية في الوقت الراهن، تركيزي مع المنتخب وزملائي والجهاز الفني من اجل تحقيق الهدف وهو الصعود إلي الأولمبياد والفوز باللقب القارى".

وتابع، "منافس مصر في الدور المقبل سيكون قويًا للغاية، فالبطولة تضم ٨ منتخبات من إفريقيا هم الأقوى، لكننا لن ننشغل باسم المنافس، فهدفنا الفوز بغض النظر عن المنافس".

منتخب مصر كان قد حقق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات، ليتصدر المجموعة الأولى، ويصعد الى الدور التالي بصحبة منتخب غانا الذي احتل وصافة المجموعة.