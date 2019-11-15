شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحقق ذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحقتت هنا جودة المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم للقارات، والتى تقام بالهند مؤخرا لتحصل على الميدالية البرونزية فى البطولة .

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كانت هنا جودة قد دخلت فى تحدى مع محمد صلاح ، وصرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".