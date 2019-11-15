كريم العراقي: هذا ما حذرنا شوقي غريب منه قبل لقاء الكاميرون

كشف كريم العراقي لاعب المنتخب الأوليمبي، عن نقطة قوة الكاميرون التي حذر شوقي غريب مدرب الفراعنة، اللاعبين منها، قبل مواجهة الأمس التي انتهتبفوز الفريق القومي بهدفين لهدف في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
قال العراقي، إن غريب حذراللاعبين من الكرات الثابتة للكاميرون، ونجح المنتخب في الحد من خطورتها بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن الفريق القومي هدفه الفوز في جميع المباريات خلال البطولة لتحقيق هدفه بحصد اللقب والصعود للأوليمبياد.
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