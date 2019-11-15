أحمد أبو الفتوح يكشف سر تفاهمه مع رمضان صبحي بالجبهة اليسرى

كشف أحمد أبو الفتوح لاعب المنتخب الأوليمبي، عن سبب التفاهم بينه وبين رمضان صبحي في الجبهة اليسرى، خلال بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
قال أبو الفتوح، إن تعليمات الجهاز الفني وراء هذا التفاهم بينه وبين رمضان صبحي، وتمنى أن يستمر المستوى الجيد لهما خلالالمباريات المقبلة في البطولة.
ووجه فتوح الشكر للجماهير على مساندة المنتخب، معتبرًا أن مواجهة غانا كانت الأصعب للمنتخب حتى الآن في مشواره، خاصة وأن النجوم السوداء تقدموا في النتيجة مرتين.
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