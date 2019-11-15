عبد الرحمن مجدي بعد الفوز على الكاميرون: لم نحقق شئ حتى الآن

أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
أكد عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي، أن الفريق القومي لم يحقق أي شئ حتى الآن، بعد الفوز على الكاميرون في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة
قال مجدي، إن مباراة نصف النهائي حاسمة في مشوار هذا الجيل من اللاعبين، مؤكدًاأن المنتخب يسعى للفوز بالبطولة والصعود للأوليمبياد، ومعربًا سعادته بالمشاركة أساسيًا أمام الكاميرون.
وواصل بأن وجود الجماهير يعطي اللاعبين الثقة، متمنيًا زيادة أعداد الجمهور خلال المباراة المقبلة في الدور نصف النهائي، والتي ستقام الثلاثاء المقبل.
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