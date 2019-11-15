عبد الرحمن مجدي بعد الفوز على الكاميرون: لم نحقق شئ حتى الآن



أكد عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي، أن الفريق القومي لم يحقق أي شئ حتى الآن، بعد الفوز على الكاميرون في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة

أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

قال مجدي، إن مباراة نصف النهائي حاسمة في مشوار هذا الجيل من اللاعبين، مؤكدًا

أن المنتخب يسعى للفوز بالبطولة والصعود للأوليمبياد، ومعربًا سعادته بالمشاركة أساسيًا أمام الكاميرون.

وواصل بأن وجود الجماهير يعطي اللاعبين الثقة، متمنيًا زيادة أعداد الجمهور خلال المباراة المقبلة في الدور نصف النهائي، والتي ستقام الثلاثاء المقبل.

