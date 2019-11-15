اليوم.. راحة للاعبي المنتخب الأوليمبي من التدريبات

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، بعد خوض مواجهة الكاميرون أمس بالجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23

سنة.

وفضل غريب منح اللاعبين راحة من التدريبات خوفًا من تعرضهم للإجهاد نتيجة ضغط المباريات، وحتى يستطيع الفريق الاستعداد بشكل جيد لمواجهة نصف

النهائي في البطولة القارية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الأوليمبي نجح في الصعود للدور نصف النهائي بعدما حقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، بالفوز على مالي في الافتتاح 1/0 ثم غانا بثلاثة أهداف لهدف وأخيرًا الكاميرون بنتيجة 2/1.