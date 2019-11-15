شاهد.. ميسي في ضيافة تركي آل الشيخ.. والأخير: نفسي تلعب في ألميريا الإسباني

وثق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامه للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، لقاءه مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة، بمقطع فيديو.

ونشر "آل الشيخ"، مقطع الفيديو، على صفحته الرسمية على موقع التدوينات العالمي "تويتر".

ووجه مالك نادي ألميريا الإسباني،

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لـ"ميسي" رسالة، قائلًا: "أتمنى أن أراك العام المقبل في مواجهة بين ألميريا وبرشلونة، كما أتمنى أن أراك تلعب مع ألميريا بعد 5 سنوات عندما تكون قيمة عقدك أقل من الآن".

وتابع: "ترى الاختلاف في المملكة العربية السعودية الآن ومنذ 5 سنوات، هناك كثير من التغيرات، الآن لدينا ولي العهد محمد بن سلمان الذي لديه رؤية أن يجعل العالم كله يأتي إلينا".

وأضاف أنه يحصل على دورات تدريبية في مجال التدريب مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية سيزار لويس مينوتي، متابعا: "يوما ما سأدرب أنا فريقي إن شاء الله".