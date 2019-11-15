وثق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامه للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، لقاءه مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة، بمقطع فيديو.
ونشر "آل الشيخ"، مقطع الفيديو، على صفحته الرسمية على موقع التدوينات العالمي "تويتر".
ووجه مالك نادي ألميريا الإسباني،
وتابع: "ترى الاختلاف في المملكة العربية السعودية الآن ومنذ 5 سنوات، هناك كثير من التغيرات، الآن لدينا ولي العهد محمد بن سلمان الذي لديه رؤية أن يجعل العالم كله يأتي إلينا".
وأضاف أنه يحصل على دورات تدريبية في مجال التدريب مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية سيزار لويس مينوتي، متابعا: "يوما ما سأدرب أنا فريقي إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميسي في ضيافة تركي آل الشيخ.. والأخير: نفسي تلعب في ألميريا الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.