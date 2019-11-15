رياضة | بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، في منزله، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقام تركي آل الشيخ، بنشر فيديو يجمعه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين بموسم الرياض اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة، تويتر.

ورحب تركي آل الشيخ بميسي قائلاً: "أهلا بك فى المملكة العربية السعودية، أتطلع لرؤيتك السنة القادمة مع فريق الماريا فى مواجهة برشلونة.

ووجه آل الشيخ سؤال إلي قائد برشلونة وأفضل لاعب في العالم لعام 2019: "كيف ترى المملكة الآن والتغيرات التى تمت فيها في الوقت الحالي، قبل 5 سنوات أشياء كثيرة تغيرت الأن في شتي المجالات وفي كل التخصصات.

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وواصل آل الشيخ حديثه :الأمير محمد بن سلمان ولى العهد وضع السعودية فى دائرة الضوء والاهتمام، في الفترة الماضية، هو يقوم الأن ببناء مملكة جديدة، ونحن الآن نأتى من الخلف لنظهر فى المقدمة ونكون فى مصاف الدول الأمامية، والمنفتحة على العالم .

ويأتي الإجتماع بين الثنائي على هامش تواجد ليونيل ميسي في السعودية، لقيادة منتخب بلاده في مباراة السوبر كلاسيكو الودية الدولية أمام غريمه الأزلي المنتخب البرازيلي.