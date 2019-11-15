رياضة | بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استضاف المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، في منزله، بالعاصمة السعودية الرياض.
وقام تركي آل الشيخ، بنشر فيديو يجمعه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين بموسم الرياض اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة، تويتر.
ورحب تركي آل الشيخ بميسي قائلاً: "أهلا بك فى المملكة العربية السعودية، أتطلع لرؤيتك السنة القادمة مع فريق الماريا فى مواجهة برشلونة.
ووجه آل الشيخ سؤال إلي قائد برشلونة وأفضل لاعب في العالم لعام 2019: "كيف ترى المملكة الآن والتغيرات التى تمت فيها في الوقت الحالي، قبل 5 سنوات أشياء كثيرة تغيرت الأن في شتي المجالات وفي كل التخصصات.
وواصل آل الشيخ حديثه :الأمير محمد بن سلمان ولى العهد وضع السعودية فى دائرة الضوء والاهتمام، في الفترة الماضية، هو يقوم الأن ببناء مملكة جديدة، ونحن الآن نأتى من الخلف لنظهر فى المقدمة ونكون فى مصاف الدول الأمامية، والمنفتحة على العالم .
ويأتي الإجتماع بين الثنائي على هامش تواجد ليونيل ميسي في السعودية، لقيادة منتخب بلاده في مباراة السوبر كلاسيكو الودية الدولية أمام غريمه الأزلي المنتخب البرازيلي.
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في (السوبر كلاسيكو) اليوم الجمعة:
يستطيع متابعي كرة القدم العالمية مشاهدة ومتابعة البث التليفزيوني لمباراة السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11 – 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS 1 HD، بتعليق عربي مميز، ويمكن متابعة القناة على تردد ( 12284-نايل سات ) – ( 12149-عرب سات )، معدل ترميز 27500، والاستقطاب ( نايل سات-عمودي v ) – ( عرب سات – أفقي H )، معامل التصحيح 5/6.
فيما يمكنكم متابعة بث مباشر للمواجهة النارية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين (السوبر كلاسيكو) ONLINE من خلال روابط البث المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي، سعياً منا لتقديم خدمة متميزة لزوارنا الكرام.