رياضة | القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين في موسم الرياض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين في موسم الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي، اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على أرضية ملعب "جامعة الملك سعود"، في مباراة السوبر كلاسيكو العالمية بين قطبي أميركا الجنوبية، على الأراضي السعوديةن في إطار موسم الرياض الترفيهي الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ .

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في (السوبر كلاسيكو) اليوم الجمعة:

يستطيع متابعي كرة القدم العالمية مشاهدة ومتابعة البث التليفزيوني لمباراة السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11 – 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS 1 HD، بتعليق عربي مميز، ويمكن متابعة القناة على تردد ( 12284-نايل سات ) – ( 12149-عرب سات )، معدل ترميز 27500، والاستقطاب ( نايل سات-عمودي v ) – ( عرب سات – أفقي H )، معامل التصحيح 5/6.

فيما يمكنكم متابعة بث مباشر للمواجهة النارية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين (السوبر كلاسيكو) ONLINE من خلال روابط البث المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.

قائمة البرازيل لمواجهة الأرجنتين فيما يلي :- حراسة المرمى: أليسون، دانييل فوزاتو، إيديرسون خط الدفاع: دانيلو، إيميرسون، أليكس ساندرو، رينان لودي، إيدير ميليتاو، فيليبي، ماركينيوس، تياجو سيلفا خط الوسط: أرتور، كاسيميرو، فابينيو، لوكاس باكيتا، دوجلاس لويز، فيليبي كوتينيو Advertisements الهجوم: دافيد نيريس، روبيرتو فيرمينو، جابرييل جيسوس، ريتشارليسون، رودريجو، ويليان

قائمة الأرجنتين لمباراة البرازيل كما يلي :-

حراسة المرمى: أجوستين ماركيسن، خوان موسو، إيمليانو مارتينيز، استيبان أندرادا

الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيكلاس أوتاميندي، جيرمان بيزيلا، ماركوس روخو، والتر كانيمان، نيكولاس تاجليافيكو، نيهوين بيريز، جويدو رودريجيز

الوسط: جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريديس، نيكولاس دومينجيز، رودريجو دي باول، ماركوس أكونيا، روبيرتو بيريرا، لوكاس أوكامبوس

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، نيكولاس جونزاليس، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا

وصول البرازيل والارجنتين إلي الرياض

وكان قد وصل الفريقين الاربعاء إلي مدينة الرياض، إستعداداً للمواجهة الكبري، ولم يتخلف عن المباراة من الأسماء البارزة سوي اللاعب نيمار دا سيلفا للإصابة.

ويستعد المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022، المقبل، بهذه المواجهة القوية بين المنتخبين، الساعيان لتقديم مواجهة قوية، حيث يسعي المنتخب الأرجنتيني للاخذ بالثأر من البرازيل عقب هزيمته في أخر مواجهة جمعتهم لحساب كوبا أميركا 2019.