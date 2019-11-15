رياضة | تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الرابعة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وحقق المنتخب الجامبي فوزاً مفاجئاً على مضيفه الأن جولي، بينما تعادل منتخبي الكونغو الديمقراطية وضيفه الجابوني بدون أهداف

أنجولا - جامبيا

خطف المنتخب الجامبي فوزاً غالياُ من قلب أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إفتتاحية مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

تقدم المنتخب الأنجولي مبكراً عبر ويلسون في الدقيقة 2، ورد منتخب جامبيا بثلاثة أهداف سجل منها أسان سيساي هدفين في الدقيقتين 16 و 18 ، بينما سجل سليمان ماري الهدف الثالث في الدقيقة 89.

الكونغو الديمقراطية - الجابون

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية سلبياً مع ضيفه منتخب الجابون، في اللقاء الذي لعب بملعب الشهداء في الكونغو، وذلك لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ترتيب المجموعة الرابعة عقب إنتهاء مباريات الجولة الأولى

يتصدر المنتخب الجامبي المجموعة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، بينما يحتل منتخبي الجابون والكونغو الديمقراطية المركزين الثاني والثالث، بينما يتذيل منتخب أنجولا المجموعة.

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1- جامبيا 3 نقاط

2- الجابون نقطة واحدة

3- الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة

4- أنجولا دون رصيد من النقاط

مباريات الجولة القادمة من المجموعة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا

جامبيا – الكونغو الديمقراطية يوم 18 نوفمبر

جامبيا – الكونغو الديمقراطية يوم 18 نوفمبر

وكانت النسخة الأخيرة التي أقيمت بمصر الصيف الماضي قد إنتهت بتتويج المنتخب الجزائري على نظيره منتخب السنغال في المباراة النهائية، والتي شهدت مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

جدير بالذكر أن التصفيات يشترك بها 48 منتخباً قسمت على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة.