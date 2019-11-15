رياضة | موعد مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك اليوم الجمعة 15-11-2019 بتصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك اليوم الجمعة 15-11-2019 بتصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب البوسنة والهرسك اليوم الجمعة 15 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين منتخب ايطاليا مع منتخب البوسنة والهرسك عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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ويحتل منتخب ايطاليا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 24 نقطة، ونجح في التأهل بشكل رسمي إلى بطولة اليورو 2020 المقبلة، بينما يحل منتخب البوسنة والهرسك المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد مرور 8 جولات من التصفيات.

موعد مباراة منتخب ايطاليا ضد البوسنة والهرسك :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب ايطاليا ضد منتخب البوسنة والهرسك في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويحل منتخب فنلندا في المركز الثاني بتلك المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما يحل منتخب ارمينيا ويأتي منتخب اليونان في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.